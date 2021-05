Professora primária embebeda-se durante intervalo 

Jane Woolfenden, uma respeitada diretora e professora de uma escola primária na Inglaterra, foi apanhada a beber vodka com sumo de laranja durante o intervalo das aulas. A professora levava o álcool na mala para ingerir no intervalo, quando acidentalmente deixou cair a bolsa e um colega de trabalho viu a embalagem.

O concelho pedagógico da escola Lyndhurst Community Primary School, em Manchester, reuniu-se e decretou que a professora "falhou em manter altos padrões de comportamento", considerando que "como professora e diretora da escola, a Sra. Woolfenden tinha a responsabilidade de salvaguardar os alunos da escola". "As suas ações e decisões poderiam ser afetadas pelo consumo de álcool", relembrou ainda o estabelecimento escolar.





A docente foi proibida de dar aulas em qualquer estabelecimento de ensino do país. De acordo com o jornal "The Sun", Woolfenden nega as acusações, mas só pode pedir a revisão da proibição a partir de 12 de maio de 2024.