Rapaz de 13 anos corta cabo USB e insere-o no próprio pénis

Caso aconteceu em Linkou, no nordeste da China.

Um rapaz de 13 anos inseriu um cabo USB no seu próprio pénis, antes de perceber que não conseguia retirá-lo, e foi depois levado para o hospital de Linkou, a nordeste da China, uma vez que não suportava as dores.



Os pais levaram-no para um hospital local, onde os médicos aplicaram uma espécie de lubrificação para retirar o cabo, mas não foram bem sucedidos.



No dia seguinte, o menino, cuja identificação não é conhecida, teve de ser transferido para o Hospital Infantil de Harbin, na China, onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica.



"Ele cortou uma ponta do cabo e inseriu na sua uretra. O cabo chegou à bexiga, onde acabou por dar um nó. Então, quando ele tentou puxá-lo de volta, ficou preso", disse o urologista do hospital, Xu Lian, segundo o jornal britânico Metro.



O menino teve alta duas semanas após a cirurgia.