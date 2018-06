Homem com maior pénis do mundo diz que órgão lhe prejudicou a carreira

Ator afirma que não é contratado para desempenhar papéis de destaque devido ao tamanho do genital.

O ator Jonah Falcon, que acredita ter o maior pénis do mundo, revelou durante uma entrevista ao The Sun que o facto de ter um genital com 34 centímetros de comprimento o tem vindo a prejudicar a nível profissional.

"Está a prejudicar a minha carreira porque não me aceitam nas audições para papéis de destaque. Procuram o meu nome no Google e depois dizem aos colegas: 'não o podemos contratar porque é conhecido pelo tamanho do pénis', desvendou à publicação.

O artista acredita que em países como o Reino Unido ou a Alemanha o mesmo pode ser visto como algo a favor, no entanto em "Hollywood é um ponto negativo".



Falcon, de 47 anos, apontou ainda que um dia gostava que conseguir produzir o seu próprio filme para ser o protagonista do mesmo. "Farei um cena frontal completamente nu porque sei que é isso que as pessoas querem ver", rematou.



No entanto, este não deixou de revelar os pontos positivos de ter um pénis maior que o usual. "Já tive relações com nomeados aos Óscares e até vencedores, mas não posso falar sobre isso. Só digo que não foi a Meryl Streep", exclamou.