Revela que companheira é obcecada por sexo com outras pessoas

Britânico diz que a culpa é toda sua por ter sugerido relações a três.

19:59

Um britânico escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun à procura de ajuda para o seu problema: a mulher é obcecada em fazer sexo com outras pessoas. O pior, revela, é que a culpa é toda sua.

Começando por assumir que esta vontade da sua mulher está a arruinar toda a relação, o homem – que nunca é identificado e apenas se sabe que tem mais de 30 anos – explica que, por a vida sexual de ambos estar a ficar "aborrecida", sugeriu à companheira começarem a fazer sexo a três.

O casal conheceu uma mulher disposta a "alinhar" nesta vontade e os três mantiveram relações algumas vezes.

Depois, a companheira do sugeriu que entrassem em clubes de swing para continuarem a "apimentar" a relação. O homem acedeu e agora os fins-de-semana de ambos são passados neste local.

O problema é que o britânico se apaixonou pela mulher com quem fez sexo a três pela primeira vez e não sabe como explicar isso à companheira.

Como conselho para estas questões, foi dito ao britânico que a mulher não ia gostar de ter de o partilhar com outra.



"Alguns casais mantêm-se felizes a praticar swing e isso apimenta a relação sem a colocar em causa", revelou ainda a conselheira.