Série infantil dinamarquesa gera polémica após apresentar personagem com pénis gigante

Uma série infantil sobre um homem com um pénis extraordinário? Sim, existe e foi agora lançada pela televisão pública dinamarquesa.



O programa centra-se na história de John Dillermand, que realiza várias tarefas e supera todos os obstáculos com a ajuda... do seu pénis. Direcionada para crianças entre os 4 e os 8 anos, a série, que estreou no sábado, começou já a provocar vários debates entre a opinião pública dinamarquesa.





Esta já não é a primeira vez que a emissora de serviço dinamarquês está no centro das atenções devido à programação infantil.

A televisão respondeu já às críticas, referindo que as crianças gostam da personagem.