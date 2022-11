The Simpsons previram Elon Musk como dono do Twitter

O empresário e dono da rede social Twitter, Elon Musk, destacou na plataforma, este sábado, um episódio da série televisiva "The Simpsons", que foi para o ar em 2015. "Os Simpsons previram que eu ia comprar o Twitter", escreveu Musk.O episódio intitulado "The Musk Who Fell to Earth", começa por mostrar Lisa Simpson, uma das personagens, junto a uma casa de pássaros, com um cartaz que diz "Home Tweet Home" (um trocadilho de "Home Sweet Home", em português "Lar doce lar"). Lisa alimenta pássaros bebés quando uma águia os apanha.A ave acaba por ser morta por um foguetão que aterra no quintal da família amarela. A nave era conduzida por Elon Musk, que se apresenta às personagens.Durante o episódio Lisa diz para Musk: "Acho que a humanidade quer a mudança, uma casa de pássaro de cada vez" e o milionário volta a embarcar no foguetão. Note que o símbolo do Twitter é um pássaro azul.Os fãs de "The Simpsons" também estão convencidos de que a série previu o empate a zero da Inglaterra e dos Estados Unidos da América, no Mundial que está agora a decorrer, no Qatar.A série já é conhecida por ter feito algumas previsões, como Donald Trump ser candidato a presidente dos EUA e a Alemanha ser campeã do mundo em 2014.