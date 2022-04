SpaceX de Elon Musk lança para a Estação Espacial Internacional primeira equipa apenas com astronautas do setor privado

de sistemas aeroespaciais

A empresaSpaceX realizou esta sexta-feira o lançamento de um foguetão que transporta a primeira equipa de astronautas totalmente privada para a Estação Espacial Internacional (ISS). O voo foi saudado por executivos da indústria e da NASA como um marco na comercialização de uma órbita que está relativamente próxima da superfície terrestre.A equipa de quatro homens selecionados pela Axiom Space Inc., sediada em Houston, para a missão de estreia no espaço e ciências orbitais, descolou às 15h17 do Centro Espacial Kennedy da NASA, no Cabo Canaveral, Flórida.As câmaras no interior do compartimento da tripulação transmitiram as imagens dos quatro homens na cabine pressurizada, sentados calmamente nos seus fatos de voo brancos e pretos, momentos antes de o foguete subir em direção ao espaço.