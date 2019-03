Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Touro ‘futebolista’ rebenta brinquedo

Vídeo divertido foi filmado no Texas, EUA.

01:32

Um touro de nome Tex descobriu um prazer novo mas... de curta duração. O tratador oferece-lhe uma bola de ioga e o bovino fica deliciado ao descobrir que pode movê-la com pequenas cornadas.







No meio da brincadeira Tex aproxima-se da barreira de arame farpado. O tratador ainda lhe grita para parar, mas é tarde. A última cornada atinge em cheio a bola, que rebenta contra a barreira.



As imagens foram gravadas em fevereiro passado em Cleveland, no Texas, EUA.