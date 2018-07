Trump lidera pesquisa pela palavra 'idiota' no Google Images

Ação virtual combinada por fãs manipula algoritmo do motor de busca para mostrar resultados com Presidente dos EUA.

16:32

Se pesquisar pela palavra "idiot" (idiota) no Google Images será surpreendido com Donald Trump no topo da lista de resultados.

O feito insólito foi conseguido através de uma campanha inglesa anti-Trump que conseguiu dar a volta ao algoritmo do motor de busca fazendo com que a foto do presidente dos Estados Unidos da América fosse a primeira a surgir quando se pesquisa pela palavra "idiot".

São inúmeras as fotos do presidente quando se escreve o sinónimo de pateta, tonto ou tolo na caixa de pesquisa de imagens.

Foi a visita do presidente dos EUA ao Reino Unido que desencadeou esta campanha na Internet depois de os fãs da banda Green Day pedirem para que se ouvisse no YouTube ou Spotify a música "American Idiot" com muita frequência.



Os internautas criaram o site "American Idiot For UK No 1 When Trump Visits" ('American Idiot' em N.º 1 no Reino Unido para a visita de Trump) e pediram a todos os fãs da banda para que ouvissem o antigo single entre a meia noite de dia 6 e as 23h59 de dia 12 de julho. A música, 14 anos depois, voltou ao top das mais ouvidas. Foi além disso a mais comprada na Amazon Music e Google Play e a terceira mais tocada no iTunes do Reino Unido.



Resulta com "idiot", em inglês, mas se experimentar escrever "idiota", em português, também já começam a surgir alguns resultados idênticos, pois a associação entre as duas ideias está a propagar-se no momento.