Tubarão derruba criança de prancha de surf

Um vídeo filmado com uma câmara GoPro capturou o momento em que um tubarão derruba um menino de 9 anos de uma prancha de surf.O caso aconteceu numa praia do estado norte-americano da Florida.Chandler Moore praticava surf enquanto o pai observava, quando o tubarão - pequeno, felizmente - se atravessou no caminho.A criança não sofreu ferimentos.