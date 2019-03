Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Turista dado como desaparecido encontrado a passear nu

Foi dado o alerta e a polícia iniciou buscas com a ajuda de barcos e helicópteros.

Depois de alguns copos, vários turistas britânicos decidiram dar um mergulho de madrugada na famosa praia de Bondi, em Sydney. Quando saíram da água, deram pela falta de um dos elementos do grupo, cujas roupas continuavam no areal.



O 'desaparecido' acabou por ser encontrado, horas depois, a passear todo nu no centro da cidade, sem conseguir explicar como lá tinha chegado.