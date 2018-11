Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Urso bebé tenta escalar montanha para encontrar a mãe

Ursinho trepa pela encosta coberta de neve, na Rússia.

01:30

Um vídeo mostra o esforço épico de um urso bebé para escalar uma montanha à procura da mãe. As imagens foram captadas na região russa de Magadan.



Após algumas tentativas, o ursinho trepa pela encosta coberta de neve para se encontrar com a progenitora.



O bebé acaba ainda por escorregar diversas vezes até que, numa grande lição de perseverança, o esforço é finalmente recompensado.



No final das imagens, captadas por um drone, é possível ver o "reencontro" entre a cria e a mamã urso.