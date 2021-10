Os EUA estão a investigar vários casos de fraude com as ajudas económicas do governo para minimizar os efeitos da pandemia, incluindo o uso dos fundos para adquirir artigos de luxo em vez de salvar negócios.Um empresário, por exemplo, gastou o dinheiro todo em clubes de ‘strip’, enquanto outro comprou um Lamborghini. O mais inusitado, porém, foi um homem que usou os 58 mil dólares que recebeu para comprar... uma carta rara de Pokémon.