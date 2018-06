Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Veados invadem casa e ocupam piscina

Grupo de ruminantes ‘expulsa’ família em Inglaterra.

02:26

Com a chegada do calor até os animais precisam de se refrescar. Foi o que decidiu fazer um grupo de veados em Castle Carrock, no Norte de Inglaterra.



Os simpáticos ruminantes invadiram o jardim de uma família e, sem cerimónias, ocuparam a piscina das crianças, usando-a para beber água e refrescar as patas. A família escapou para casa mas não resistiu em gravar o momento bizarro.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3No70WmN5do" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>