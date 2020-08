Homem 'monta' tubarão-baleia. Veja o momento

Um homem saltou para cima de um tubarão-baleia e tentou montá-lo ao agarrar-se à sua barbatana dorsal.

O caso insólito ocorreu no Mar Vermelho, perto da cidade portuária de Yanbu, na Arábia Saudita.

De acordo com o jornal Daily Mail, Zaki Al-sabahy saltou do barco onde estava e agarrou-se à barbatana do animal.

O momento foi filmado e posteriormente partilhado nas redes sociais.

Esta não é uma prática nova, embora seja desencorajada por cientistas e ambientalistas.

O tubarão-baleia consta na lista de animais ameaçados. Apesar de ser o maior peixe do mundo, não é perigoso.