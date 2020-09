Erick Morillo (1971-2020)

O êxito tem 27 anos, mas é dele que todos se lembram quando se fala do norte-americano Erick Morillo: ‘I Like To Move It’, que ‘Madagascar’ popularizou.Foi o tema que lhe deu asas para uma carreira de enorme sucesso como DJ, mas que entrou em declínio nos últimos anos.Lutava contra o vício da droga e tinha sido detido recentemente por violação. Ia a tribunal amanhã. Foi encontrado morto terça-feira, em Miami Beach.