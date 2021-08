Nasceu em casa, no Funchal, de mãe irlandesa e pai madeirense. Herdou uma casa da madrinha que transformou em albergaria e assim marcou os primeiros passos no setor do Turismo.Estava à frente do Hotel Quinta da Penha de França e do Joe’s Bar, para além de outros negócios turísticos.Recebeu inúmeras condecorações, entre elas o grau de comendador da Ordem do Mérito Empresarial, em 2018, das mãos de Marcelo.