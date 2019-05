Altice Portugal esclarece

A propósito da notícia publicada ontem nesta página sob o título "Loulé - 5 mil habitantes estão sem serviços por cabo" (nomeadamente em Alte, Benafim, Salir e Querença), recebemos da Altice Portugal o seguinte esclarecimento:"1. A rede da Altice Portugal foi, de facto, afetada por um incêndio ocorrido naquela região no passado dia 27 de maio que afetou apenas algumas centenas de clientes, ao contrário dos 5 mil que foram noticiados.2. Em menos de 24 horas, ainda durante a terça-feira, toda a rede foi restabelecida, bem como foi efetuada a ligação da clara maioria dos clientes, aguardando a Empresa disponibilidade dos restantes clientes para proceder à sua religação ainda no dia de hoje;3. A Altice Portugal é totalmente alheia à reposição dos serviços de outros operadores e realça que alguns dos clientes referidos na notícia nem sequer são da Altice Portugal, nomeadamente o Centro de Saúde;4. A Altice Portugal recorda que as operações de religação, em caso de incêndios ou intempéries, só podem ter lugar depois das operações de rescaldo e devidamente autorizadas pelas autoridades no local".na elaboração da notícia, ocontactou a Altice, para o número que, na página da Portugal Telecom na Internet, está identificado como para contacto da comunicação social.Ligámos e indicaram-nos o número 808 205 020 para obtermos esclarecimentos. Assim fizemos e de lá disseram-nos: "não temos conhecimento de qualquer avaria na zona".Quanto ao número de pessoas e serviços afetados pela falha, esses dados foram-nos referidos pelo presidente da Junta de Freguesia de Alte (como está referido na notícia).