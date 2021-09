Líder do CDS diz que o Governo sacode a "água do capote e imputa responsabilidades a terceiros"

O presidente do CDS-PP disse, este sábado, que "já estava à espera de que o fracasso" do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) fosse imputado à direita, porque o Governo sacode a "água do capote e imputa responsabilidades a terceiros".

"Eu já estava à espera de que o fracasso deste PRR fosse culpa da direita, porque neste Governo todos estamos habituados que a culpa nunca é dos membros socialistas, é sempre de alguém", afirmou.

À margem de uma arruada em Oliveira do Hospital, onde é candidato à Assembleia Municipal, Francisco Rodrigues dos Santos foi confrontado pelos jornalistas com as palavras do secretário-geral do PS e primeiro-ministro, que criticou PSD e CDS por terem convencido a União Europeia de que Portugal tinha "autoestradas por todo o sítio".