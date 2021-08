Imagens impressionantes mostram o momento em que uma multidão correu à frente de um avião da Força Aérea norte-americana numa das pistas do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, de forma a impedirem que a aeronave levante voo. Nas imagens é ainda possível ver civis agarrados à parte de fora do avião.



Centenas de civis invadiram o Aeroporto Internacional para tentarem escapar da tomada de poder do país pelos talibãs.

