Avó de 84 anos libertada pelo Hamas estava sozinha em casa quando foi capturada

Segundo o enteando, Ditza tem uma personalidade forte e independente, mas também devido à idade, anda com uma bengala e toma vários medicamentos.







"Ela [A Ditza] é como se fosse da família para mim e a savta para os nossos filhos. Desde que o meu pai morreu, fazemos-lhe visitas sempre que vamos a Israel", disse Shdaimah, o enteado, ao The Times of Israel.No dia em que Ditza foi raptada, Shdaimah ligou à madrasta e atendeu uma pessoa que falava árabe. A 9 de outubro, a família encontrou um vídeo publicado pelo Hamas nas redes sociais com imagens da casa da idosa, bem como desta a entrar num carro.

Ditza Heiman, de 84 anos, reencontrou-se com a família depois de ter ficado em cativeiro por mais de 50 dias em Gaza. A idosa foi uma das reféns libertadas pelo Hamas no âmbito de um acordo estabelecido para uma trégua humanitária.A mulher foi capturada no Kibutz Nir Oz, onde residia, no dia que o grupo islâmico desencadeou um ataque contra Israel, a 7 de outubro. Estava sozinha no dado momento.A mulher tem sete filhos, 20 netos e cinco bisnetos.