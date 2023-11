O Presidente dos Estados Unidos defendeu este domingo que qualquer tentativa de Israel de ocupar a Faixa de Gaza seria um "erro grave", numa entrevista transmitida no domingo.

As declarações de Joe Biden surgem no momento em que as tropas israelitas se preparam para uma provável ofensiva terrestre contra o movimento islamita Hamas.

Questionado no programa "60 Minutos" da cadeia de televisão CBS sobre se apoiaria uma ocupação israelita da Faixa de Gaza, Biden respondeu: "Penso que seria um erro grave".