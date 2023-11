Cineasta israelita morto pelo Hamas realizou curta-metragem inspirada nos horrores da Faixa de Gaza

Yahav Winner, um cineasta israelita, foi uma das vítimas mortais do ataque do Hamas a 7 de outubro. Tinha acabado de realizar uma curta-metragem intitulada "The Boy", inspirada na morte do pai do melhor amigo de infância, que morreu à sua frente em 2008, atingido por um foguete disparado pelo Hamas na Faixa de Gaza.Mas quando "The Boy" estava prestes a ser lançado, Winner também morreu às mãos do Hamas. O homem assassinado a 7 de outubro durante o ataque no sul de Israel, no kibutz de Kfar Aza, onde vivia com a mulher, Shaylee Atary, e a filha bebé, Shaya.A família tinha-se refugiado no quarto de segurança. Atary e Shaya conseguiram fugir dos militares porque Yahav Winner ficou para trás a segurar uma janela que impedia a entrada dos agressores."Tivemos uma pequena troca de olhares, nem sequer um longo adeus. Ele empurrou a janela contra eles e eu fugi com o bebé, sem sapatos, sem nada comigo", disse Atary à Reuters.Vários dias depois, Atary soube que Winner tinha morrido ao lado daquela janela.Cinco semanas após a morte do cineasta, "The Boy" está a ser exibido em Telavive.Atary e Winner tinham estudado juntos na escola de cinema. Winner trabalhava como realizador e Atary era a editora.Shaylee Atary ainda está a meio da edição de "Kibbutz Legend", o quinto e último filme do marido, que terminaram de filmar pouco antes da morte.