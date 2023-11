"Se os americanos querem impedir o desenvolvimento da guerra na região, devem controlar Israel", advertiu na sexta-feira o chefe da diplomacia iraniana, Hossein Amir-Abdollahian.



"A América quer permitir que Israel destrua Gaza, e isso é um erro grave", reforçou. A previsível escalada do conflito está a preocupar a comunidade internacional, com apelos à contenção de Israel na ofensiva que está a desenvolver na Faixa de Gaza, e as organizações humanitárias, que temem pela vida de milhares de civis.









