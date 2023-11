EUA pediram a Israel para adiar invasão

Os Estados Unidos da América pediram a Israel para adiar a ofensiva terrestre em Gaza até conseguirem enviar mais defesas antiaéreas para a região, avançou esta quarta-feira o ‘Wall Street Journal’, adiantando que o Governo de Telavive concordou com o pedido.





Segundo aquele jornal, os EUA acreditam que as suas bases na região do Médio Oriente serão atacadas pelas milícias controladas pelo Irão como retaliação pela ofensiva israelita e querem ter mais meios no terreno para as defender, incluindo baterias ‘Patriot’. Recorde-se que, desde que Israel iniciou os bombardeamentos em Gaza, a 7 de outubro, já houve mais de uma dezena de ataques com mísseis e ‘rockets’ contra bases dos EUA no Iraque e na Síria.