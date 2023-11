Sul de Gaza volta a ter água

Israel anunciou no domingo o restabelecimento do abastecimento de água ao Sul da Faixa de Gaza, onde centenas de milhares de civis palestinianos procuraram refúgio após o ultimato israelita para abandonarem a parte Norte do território antes da esperada operação terrestre contra o Hamas.



O anúncio foi feito no domingo pelo ministro da Energia, Israel Katz, após uma conversa telefónica entre o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e o Presidente dos EUA, Joe Biden, e poderá indicar que a metade Sul de Gaza será usada como uma espécie de ‘zona segura’ para a população durante a operação terrestre.









