Ex-refém israelita diz ter confrontado líder do Hamas em túnel de Gaza

Uma israelita de 85 anos, raptada pelo Hamas a 7 de outubro e libertada duas semanas depois, disse ter-se encontrado com o líder do Hamas, Yahya Sinwar, em Gaza enquanto estava em cativeiro. Yocheved Lifshitz foi levada do Kibbutz Nir Oz, em Israel, para Gaza.Foi numa visita ao reféns, num tunel subterrâneo onde o grupo islâmico os mantinha em cativeiro, que a mulher diz ter questionado como é que não tinha vergonha de ter agido violentamente contra ativistas da paz como ela."Ele não respondeu. Ficou em silêncio", disse Lifshitz ao jornal Davar, citado pela Reuters.Yocheved Lifshitz foi levada do Kibbutz Nir Oz, em Israel, para Gaza. É uma ativista da paz que, juntamente com o marido, ajudou palestinianos doentes em Gaza a chegar ao hospital durante anos, revelou o neto à Reuters. O marido de 83 anos, Oded, também foi raptado da própria casa e permanece em cativeiro.Após a libertação no mês passado, Lifshitz disse ter passado "por um inferno" durante as duas semanas em que esteve refém na Faixa de Gaza.Yocheved foi uma das quatro mulheres libertadas pelo Hamas no início da guerra. A ex-refém garante ter sido espancada quando foi raptada, mas depois foi bem tratada durante as duas semanas de cativeiro.