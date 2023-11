"Cuidavam bem dos feridos": Idosa libertada pelo Hamas explica como foi capturada e como eram as condições no cativeiro

Yocheved Lifschitz, uma das idosas israelitas que foi libertada esta segunda-feira pelo Hamas , disse que, apesar de ter vivido inicialmente "um inferno" nas mãos do grupo armado islâmico, teve depois acesso a cuidados de saúde adequados durante o cativeiro. Em declarações à impressa internacional, explicou como foi capturada e descreve as condições em que os reféns foram mantidos."Entraram de rompante nas nossas casas. Bateram e raptaram pessoas, velhas e jovens, sem distinção", afirmou Yocheved Lifschitz.A mulher, de 85 anos, conta que foi capturada pelos membros do Hamas e levada de mota para Gaza. Durante a viagem, foi agredida e diz ter sentido dificuldade em respirar."Quando estava na mota, a minha cabeça estava de um lado e o resto do meu corpo do outro. Os jovens bateram-me no caminho. Não me partiram as costelas, mas foi doloroso e tive dificuldade em respirar", contou.A israelita foi obrigada a andar alguns quilómetros em terra molhada para depois ser levada para um túnel subterrâneo e integrada num grupo de 24 pessoas. A partir daqui, o tratamento dos membros do grupo militar para com os reféns mudou.Lifschitz diz que o espaço onde estavam era limpo e que a higiene de todos era tida em conta. A cada dois ou três dias, recebiam a visita de um médico para que os cuidados de saúde fossem assegurados."Eles cuidavam bem dos feridos", esclarece a idosa.Segundo a mulher, os reféns dormiam em colchões no chão e eram alimentados com queijo branco e pepino.

Yocheved Lifshitz é uma ativista pela paz que, juntamente com o marido, ajudou, durante anos, palestinianos doentes em Gaza a conseguirem chegar ao hospital, disse o neto à Reuters.



O marido de Yocheved Lifshitz também foi capturado e continua refém do Hamas.