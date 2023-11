Reveladas as primeiras imagens de uma das idosas libertadas pelo Hamas já no hospital

Yocheved Lifshitz, de 85 anos, foi libertada pelo Hamas na noite de segunda-feira e encaminhada para um hospital em Telavive. A idosa foi libertada juntamente com outra mulher, Nurti Cooper, de 79 anos.

Segundo o Hamas, as duas reféns foram libertadas por motivos de saúde, depois de terem sido levadas, juntamente com mais 200 reféns, durante o ataque a Israel no dia 7 de outubro.

Ettie Oziel, diretora adjunta de enfermagem do Sourasky Medical Center – Ichilov, disse que as duas mulheres estão bem e contou como foi o reencontro com as respetivas famílias.





"Fiquei feliz por ver duas mulheres que regressaram para junto de nós, bem, muito emocionadas e felizes. Senti que foi um enorme privilégio ver e cumprimentar estas duas mulheres. Levámo-las para a enfermaria, onde se reencontraram com as respetivas famílias: foi uma enorme felicidade, muitas lágrimas, muito choro. São pessoas incríveis", disse Ettie Oziel à agência Reuters.

Yocheved Lifshitz é uma ativista pela paz que, juntamente com o marido, ajudou, durante anos, palestinianos doentes em Gaza a conseguirem chegar ao hospital, disse o neto à Reuters.

Ela e o marido, que continua refém do Hamas, foram sequestrados da sua casa, no kibutz de Nir Oz, perto da fronteira com a Faixa de Gaza, no sul de Israel.



Yocheved Lifshitz e Nurti Cooper foram a terceira e quarta reféns a ser libertadas pelo grupo armado islâmico. Na sexta-feira, o Hamas tinha libertado uma mulher norte-americana e a filha.