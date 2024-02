Fome ameaça vida de bebés e grávidas na Faixa de Gaza

Um em cada seis bebés com menos de dois anos sofre de subnutrição grave, devido à escassez de alimentos. A vida destas crianças está seriamente ameaçada, assim como a das grávidas."A Faixa de Gaza está prestes a testemunhar uma explosão de mortes infantis." O alerta da UNICEF sobre a situação no território palestiniano surgiu no dia em que 26 dos 27 países da UE apelaram a uma "pausa humanitária imediata" em Gaza, só a Hungria se opôs, e em que os EUA decidiram avançar, "assim que possível", junto do Conselho de Segurança da ONU, com uma proposta de cessar-fogo temporário na guerra entre Israel e o Hamas.É a primeira vez que o principal aliado de Telavive assume uma posição de força contra a anunciada operação militar em Rafah, onde estão encurralados 1,3 milhões de palestinianos. "Uma grande ofensiva terrestre em Rafah resultaria em mais danos aos civis e no seu maior deslocamento, incluindo potencialmente para países vizinhos", lê-se na proposta.