Guterres condena ataque a hospital de Gaza e apela a cessar-fogo humanitário imediato

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou esta quarta-feira o ataque a um hospital no norte da Faixa de Gaza, no qual se registaram centenas de mortos e feridos, num bombardeamento cuja responsabilidade nem o Hamas nem Israel reconhecem.

"Estou chocado com as centenas de pessoas mortas no ataque ao hospital al-Ahli em Gaza, que condeno, e apelo a um cessar-fogo humanitário imediato para aliviar o sofrimento humano a que estamos a assistir. Muitas vidas e o destino da região estão em jogo", disse Guterres, num fórum internacional em Pequim.

O secretário-geral da ONU afirmou que, apesar de compreender o profundo sofrimento histórico dos palestinianos, "tal não pode justificar atos de terror". Também "o castigo coletivo" contra o povo palestiniano "não pode ser justificado".