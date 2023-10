Guterres profundamente "angustiado" com cerco total à Faixa de Gaza

após o ataque surpresa desencadeado pelo grupo islâmico Hamas em Israel.

Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente)", disse o Secretário-Geral .

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse, esta segunda-feira, estar profundamente "angustiado" com o anúncio de que Israel vai iniciar um cerco total à Faixa de Gaza, recordando que a situação humanitárias em Gaza já era "extremamente grave" antes das hostilidades.Um novo balanço aponta para mais de 800 israelitas mortos e pelo menos 2.500 feridosNuma conferência de imprensa, Guterres prevê que este números aumentem, uma vez que os ataques ainda estão a decorrer e porque ainda há muitos desaparecidos."Reitero o meu apelo para cessarem imediatamente estes ataques e libertem todos os reféns", sublinhou António Guterres."Estou profundamente alarmado com as notícias de que mais de 500 palestinianos foram mortos em Gaza e mais de três mil ficaram feridos. Os civis devem ser respeitados e protegidos em todas as circunstâncias", afirmou o Secretário-Geral da ONU.António Guterres informou que os mísseis israelitas já atingiram instalações de saúde no interior de Gaza, bem como torres residenciais de vários andares e uma mesquita."Cerca de 137 mil pessoas estão atualmente abrigadas em instalações da UNRWA (