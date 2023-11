Identificam explosivos, salvam vidas e morrem pela pátria: os cães 'soldados' do exército israelita

Os cães das Operações Especiais do exército israelita têm ajudado os soldados em missões no terreno. Estes 'soldados' de quatro patas já ajudaram a encontrar cerca de 50 engenhos explosivos armadilhados e dezenas de arsenais militares.Os soldados e cães Oketz (K-9) descobriram explosivos num quarto do Hospital Al-Rantisi, situado na cidade de Gaza, e um arsenal de armas.Noutra missão, um dos membros caninos da unidade descobriu um barril de explosivos, que estava preparado para atingir as forças que se aproximassem.Quatro cães daquela unidade, que lutaram lado a lado com tropas israelitas, morreram enquanto defendiam os combatentes na Faixa de Gaza. De acordo com a IDF, os animais vão ser sepultados no cemitério da unidade.Os animais estiveram ao serviço do exército israelita em missões em Gaza na sequência do ataque do Hamas a Israel no passado dia 7 de outubro.