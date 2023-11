Tropas israelitas entraram na terça-feira à noite no Hospital de al-Shifa, que Israel diz esconder a principal base do Hamas. Testemunhas no interior dizem que a situação é calma, mas extremamente tensa, com os militares a realizarem buscas numa parte do complexo e a interrogarem pessoas.



Israel diz que se trata de uma operação “cirúrgica e limitada” e que tem como alvo uma parte específica do hospital, afastada da zona onde se encontram os pacientes.









