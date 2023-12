Israel acusa o secretário-geral da ONU, António Guterres, de “um novo nível de baixeza moral” e de estar a apoiar o Hamas, acrescentando que o seu mandato é “um perigo para a paz mundial”. “Apelo mais uma vez ao secretário-geral para que se demita imediatamente. A ONU precisa de um secretário-geral que apoie a guerra contra o terrorismo, e não de um secretário-geral que atue de acordo com o guião escrito pelo Hamas”, exigiu o embaixador israelita na ONU, Gilad Erdan.As acusações surgem depois de António Guterres ter invocado, pela primeira vez desde que se tornou secretário-geral da ONU em 2017, o artigo 99.º da Carta das Nações Unidas. Ali se escreve que o secretário-geral “pode chamar a atenção do Conselho [de Segurança] para qualquer assunto que, na sua opinião, possa ameaçar a manutenção da paz e segurança no Mundo”. António Guterres apelou, por carta, para que o Conselho “pressione para evitar uma catástrofe humanitária” em Gaza, reiterando os seus apelos a um cessar-fogo que trave “implicações potencialmente irreversíveis” para os palestinianos.