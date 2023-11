Militar luso-israelita baleado em confrontos com o Hamas quando tentava socorrer comandante

Ben Kalifa, o jovem luso-israelita que está em estado grave num hospital de Jerusalém, foi ferido em combate após sair em socorro do comandante nos confrontos com o Hamas, a 7 de outubro.



"Eles sofreram uma emboscada quando foram chamados para limpar a cidade de Kissufim, próxima da Faixa de Gaza, no sábado", contou um dos seus familiares.

Nos confrontos o comandante ficou ferido. "Menachem Bem Kalifa correu para tratá-lo mas foi baleado", adiantou a mesma fonte.

O jovem reservista "foi atingido na mão. Uma bala atravessou e atingiu uma artéria, veias e partes do pulmão".

Menachem Hillel Ben Kalifa permanece internado no hospital de Hadassa, em Israel.

O jovem de 22 anos, nasceu em Israel, mas tem também a nacionalidade portuguesa, avançou fonte da Comunidade Israelita do Porto.

A ligação a Portugal resulta de o pai, Rephael Ben Kalifa, descender da comunidade sefardita tradicional de Marrocos.



"Nos séculos XIX e XX, elementos desta família regressaram a Portugal, havendo registos dos seus nomes nos cemitérios judaicos de Lisboa e Açores", avançou a mesma fonte.