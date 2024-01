Nove países suspendem financiamento a agência da ONU suspeita de cumplicidade com o Hamas

Após suspeitas da Agência das Nações Unidas de Assistência a Refugiados da Palestina (UNRWA) ter sido cúmplice do grupo Hamas em ataques contra Israel, nove países demonstraram desagrado e decidiram suspender o financiamento à ONG. A Alemanha, Austrália, Canadá, EUA, Itália, Finlândia, Países Baixos, Reino Unido e Suíça são os países que cortaram o financiamento.

Israel acusou alguns funcionários da UNRWA de estarem envolvidos no atentado do grupo islamita a 7 de outubro. Assim que a informação foi repercutida, várias nações condenaram a ONG e consideraram que suspender o financiamento seria o mais acertado a fazer, explica o The Times of Israel.

A agência anunciou na sexta-feira a rescisão dos contratos dos funcionários visados e a abertura de um inquérito.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, reagiu às acusações, considerando-as abomináveis, e prometeu punir os funcionários envolvidos "nos atos de terror".

"Qualquer funcionário da ONU envolvido em atos de terror será responsabilizado", garantiu Guterres, citado pela Agência Reuters.

Apesar de condenar os atos de que os trabalhadores da UNRWA são suspeitos, o secretário-geral das Nações Unidas apela a que os apoios económicos não sejam cortados.

"Embora compreenda as suas preocupações, apelo veementemente aos governos que suspenderam as suas contribuições para que, pelo menos, garantam a continuidade das operações da UNRWA", disse Guterres.

A Agência das Nações Unidas de Assistência a Refugiados da Palestina nasceu em 1949 e está no centro da ajuda humanitária a Gaza. Os cuidados de saúde e a educação no enclave também são assegurados pela UNRWA. As operações desta ONG são essenciais para dois milhões de pessoas.

"Estas decisões ameaçam o nosso trabalho humanitário em curso em toda a região, incluindo e especialmente na Faixa de Gaza. As vidas das pessoas em Gaza dependem deste apoio, tal como a estabilidade regional", afirmou Lazzarini", afirmou Philippe Lazzarini, o chefe da UNRWA.