A primeira sirene ouviu-se às quatro da manhã… Demorou largos minutos, mas nos céus de Lviv não havia clarões. Seguiu-se outra às seis da manhã. Sempre com os avisos de que quem quisesse poderia procurar refúgio, o que a maioria dos moradores da metrópole mais polaca da Ucrânia não fez. Ninguém acreditava que fosse verdade: as sirenes são ouvidas várias vezes por dia e nada acontece numa cidade que continua a funcionar com aparente normalidade.