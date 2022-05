Chechenos matam soldados russos feridos em combate

Um esquadrão de combatentes chechenos - que estão na Ucrânia a ajudar a Rússia - executou soldados russos que estavam gravemente feridos num "hospital de campanha" montado a noroeste de Bucha.A informação foi avançada pelo ‘Daily Mail’ que cita Artem Hurin, vice-comandante das Forças de Defesa Territoriais da Ucrânia e uma das primeiras pessoas a visitar Bucha após a retirada dos russos, em abril.Estes combatentes pertencem ao grupo Kadyrovtsy, composto por militares leais ao líder da Chechénia, Ramzan Kadyrov, que, por sua vez, é leal ao Presidente russo. Segundo Artem Hurin, os chechenos mantinham também uma "câmara de tortura" numa fábrica de vidro na rua Yablonska - algo que já tinha sido denunciado pela responsável ucraniana para os direitos humanos, Lyudmila Denisova. No relatório da comissária, já havia testemunhos de sobreviventes de Bucha a relatarem que as forças chechenas ao serviço de Moscovo tinham instalado uma câmara de tortura no seu quartel-general. Um dos relatos impressionantes diz respeito a uma mulher que suportou quatro dias de tortura levada a cabo por um soldado Kadyrovtsy e por um outro bielorrusso antes de dispararem brutalmente na cabeça do marido.