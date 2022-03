24.º dia de guerra: Zelensky pede negociações para “minimizar os danos” e Ucrânia abre 10 corredores humanitários

No 24.º dia de conflito militar na Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky pede novas negociações de paz significativas com Moscovo, uma vez que a Rússia "vai precisar de várias gerações" para se "recuperar das perdas sofridas" durante a guerra.

A Ucrânia prevê estabelecer dez corredores humanitários hoje para a retirada de civis em várias cidades ucranianas que são linha da frente dos combates com as forças russas, no dia em que soaram alertas de ataque antiaéreo na cidade de Lviv durante três minutos.

Já morreram 112 crianças desde o início da invasão russa, anunciaram este sábado as autoridades ucranianas. Há ainda 140 crianças feridas.

Kiev



Um cemitério foi bombardeado em Podilsk, nos arredores da capital ucraniana, numa tentativa de as tropas russas avançarem para o centro de Kiev por dentro do cemitério. As forças ucranianas estão a colocar minas à volta do local para impedir os avanços russos.



Na região de Makariv, um ataque russo provocou a morte de sete pessoas, e cinco estão hospitalizadas.



Zaporizhzhia



Nove pessoas morreram e 17 ficaram feridas em novos ataques russos com morteiros, tanques, helicópteros e mísseis nos subúrbios da cidade de Zaporizhzhia, no sul da Ucrânia, esta sexta-feira, disse o governador Anatoliy Kurtiev numa publicação online. Desde então, foi imposto um recolher obrigatório de 38 horas na cidade, que começa às 14h00 deste sábado e vai até segunda-feira.

Mykolaiv

O ataque à cidade de Mykolaiv, registado na última madrugada, provocou dezenas de vítimas uma vez que as sirenes antiaéreas não soaram para alertar os civis da proximidade dos ataques russos.

Sumy

As tropas russas dispararam, este sábado, contra um hospital em Trostianets, informou o chefe da administração militar regional de Sumy.

Lugansk

Pelo menos quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas na sequência de bombardeamentos nas cidades ucranianas de Severodonetsk e Rubizhne, informou o chefe da administração militar regional de Lugansk.