31.º dia: Russos continuam a cercar cidades como Kharkiv, Chernihiv e Mariupol. Zelensky quer novas negociações

Volodymyr Zelenskiy, presidente da Ucrânia, pressionou Moscovo para uma nova ronda de negociações. No entanto, deixou claro que há condições de que não vai abrir mão.

Ao fim de mais de um mês de guerra na Ucrânia já morreram 136 crianças durante o conflito e cerca de 200 ficaram feridas, revelou este sábado o gabinete do procurador-geral da Ucrânia.As tropas russas continuam a cercar cidades como Kharkiv, Chernihiv ou Mariupol. Os russos prosseguem o ataque com a utilização de meios aéreos e artilharia, evitando entrar em confronto direto no terreno, de acordo com o Ministério da Defesa do Reino Unido.A Rússia revelou que a primeira fase da sua operação militar estava na sua maioria concluída e que se concentraria em "libertar" a região separatista de Donbas, na Ucrânia, de acordo com a Reuters.300 pessoas podem ter perdido a vida no bombardeamento a um teatro de Mariupol, disseram as autoridades locais.A Rússia realizou exercícios militares em ilhas que disputa com o Japão, dias depois de Moscovo ter interrompido as conversações de paz com o Japão devido às suas sanções por causa da invasão.A Organização das Nações Unidas está a investigar a alegada deslocação de civis da cidade de Mariupol para a RússiaCerca de 3,7 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa ao país.