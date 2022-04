45.º dia: Ucrânia quer pertencer à UE até junho. Ofensiva russa não dá tréguas

A Ucrânia quer tornar-se candidata à União Europeia ate junho deste ano, segundo revelou Olga Stefanishina, vice-primeira-ministra da Integração Europeia e Euro-Atlântica do país. "Esperamos que, na cimeira dos líderes da União Europeia em junho deste ano, a Ucrânia se torne candidata à adesão, e que esse processo abra novos horizontes políticos para nós, mas acima de tudo, horizontes financeiros", disse.



52 pessoas morreram esta sexta-feira num ataque com mísseis numa estação ferroviária de Kramatorsk, quando cerca de quatro mil pessoas esperavam no local para fugir da região. Um dia depois do ataque, as forças russas continuam a atacar civis segundo revela o Ministério da Defesa britânico. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, apelou a uma "resposta global firme" à Rússia após o ataque à estação ferroviária em Kramatorsk, no leste ucraniano.





Poltava

As forças russas destruíram o depósito de munições aéreas na região de Poltava, na Ucrânia, revelou o Ministério da Defesa Russo.



Leia também Atiradores portugueses prontos para partir para a Roménia Kremlin

A "operação As forças russas destruíram o depósito de munições aéreas na região de Poltava, na Ucrânia, revelou o Ministério da Defesa Russo.A "operação

O YouTube bloqueou a conta do canal parlamentar russo.

Foram descobertos 132 corpos "torturados e mutilados" em Makariv, nos arredores de Kiev, revelou este sábado o Ministérios da Defesa ucraniana.especial" na Ucrânia pode terminar num "futuro previsível", revelou o Kremlin, com os seus objetivos a serem alcançados pelos militares russos e negociadores da paz.Dez corredores humanitários vão ser abertos este sábado,para a retirada de civis, revelou a vice-primeira-ministra ucraniana Iryna Vereshchuk.