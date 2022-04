O chefe do Estado-Maior do Exército, José Nunes da Fonseca, realçou esta sexta-feira o “reduzido tempo” em que foi aprontada a primeira força nacional destacada para a Roménia, que deverá sair de Figo Maduro no próximo dia 15.“A primeira força nacional destacada para a Roménia foi aprontada em circunstâncias excecionais”, disse, lembrando que “a projeção de uma companhia de atiradores mecanizada no âmbito da Tailored Forward Presence estava planeada para o final de 2022”, mas o conflito na Ucrânia “implicou a antecipação da projeção desta subunidade”. Apesar do tempo reduzido em que “se planearam todas as etapas e se realizaram as inerentes tarefas essenciais”, a força “foi capaz de cumprir um exigente, mas concentrado, plano de aprontamento”, acrescentou.Depois de, nos anos mais recentes, terem sido aprontadas no RI 14 forças que intervieram em teatros de operações de Timor Leste, Afeganistão, Bósnia-Herzegovina e Kosovo, agora há a “forçosa necessidade de projeção de forças da NATO para o flanco Leste da Europa”, considerou.