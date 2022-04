60 soldados russos recusam lutar na Ucrânia e enfrentam pena de prisão

como parte da força militar de guerra quando decidiram organizar um motim e recusar-se a atacar a Ucrânia. Os soldados foram de imediato enviados de volta para o quartel-general de Pskov, no norte da Rússia. Alguns foram demitidos e outros podem ser condenados a prisão.



Segundo o Daily Mail, a Ucrânia afirmou que as tropas são paraquedistas de elite russos, visto que Pskov é um importante quartel-general das forças aéreas do país, mas a informação ainda não foi confirmada. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, já terá enviado um dos representantes a Pskov para averiguar a situação.



Este é o mais recente de vários casos de tropas russas que se recusam a obedecer às ordens de Vladimir Putin de invadir a Ucrânia. Relatórios anteriores já tinham dito que as tropas de elite das forças especiais OMON de Khakassia também se recusaram a lutar. Também tropas do estado não oficial de Ossétia do Sul terão voltado a pé para as suas casas depois de se recusarem a participar das hostilidades na Ucrânia.

60 soldados russos viajavam da Rússia até à Bielorrússia