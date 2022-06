Alemanha acorda parceria com Grécia para fornecer armas a Kiev

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse esta terça-feira que a Alemanha está a trabalhar num acordo com a Grécia que prevê que Atenas entregue equipamentos militares antigos à Ucrânia e receba veículos blindados da Alemanha para compensar.

A Alemanha tem enfrentado críticas pela sua relutância em entregar armas pesadas à Ucrânia, o que o Governo rejeita, argumentando que outros países da NATO que estão a entregar a Kiev equipamento militar antigo -- particularmente da era soviética -- estão a ser compensados com material moderno fornecido por Berlim.

Hoje, Scholz lembrou um acordo já assinado com a República Checa e, no final de um encontro em Bruxelas, concordou com o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, em elaborar um tratado semelhante, num futuro breve.