Rússia nega acordo anunciado por Macron

Um dia depois de manter mais de cinco horas de conversações com Vladimir Putin, o Presidente francês, Emmanuel Macron, tentou esta terça-feira levar a Kiev um resumo encorajador das conversações que teve em Moscovo para travar a tensão militar na fronteira da Ucrânia. Mas o esforço saiu malogrado quando o Kremlin desmentiu as garantias de Macron de que a Rússia prometeu não levar a cabo “novas iniciativas militares”.









“Isso é essencialmente falso”, afirmou Dmitri Peskov, porta-voz da presidência russa, negando qualquer acordo ou compromisso e concluindo, com ironia: “A França ocupa a presidência da UE e é membro da NATO, mas aí Paris não lidera. É outro país muito diferente o líder. De que acordos poderíamos estar a falar?”.

Apesar disso, Macron reiterou esta terça-feira, após reunião com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que Putin lhe assegurou que “não encetará nova escalada militar” e que “não haverá bases fixas nem deslocação de equipamento militar para a Bielorrússia”.









Leia também “Unanimidade total” face à ameaça da Rússia Quanto a este último aspeto, o Kremlin reiterou o que tem dito: que os militares e material de guerra enviados para a Bielorrússia se devem à realização da manobras conjuntas com o Exército bielorrusso, devendo ser retirados logo que os exercícios terminem.

Depois da reunião com Zelensky, Macron garantiu ainda que Rússia e Ucrânia partilham a determinação de “cumprir os acordos de Minsk” (firmados em 2014 e 2015 para pôr fim ao conflito no Leste da Ucrânia). Mas o líder ucraniano frisou que quer ver Putin passar das palavras aos atos. “Não confio nas palavras. Penso que todos os políticos podem ser transparentes dando passos concretos”, afirmou. Zelensky manifestou ainda a esperança de que haja novas conversações com a Rússia, mediadas pela França e a Alemanha.



Pormenores

Maratona diplomática



Após as visitas a Moscovo e Kiev, Macron vai manter encontros com o chanceler alemão, Olaf Scholz, e o Presidente polaco, Andrzej Duda, para debater a situação na Ucrânia e uma estratégia concertada para fazer frente às ameaças russas.





Reforço militar na Roménia



As primeiras tropas dos EUA enviadas para reforçar a frente Leste da NATO chegaram esta terça-feira à Roménia. Tratam-se de mil militares deslocados de Vilseck, na Alemanha, parte de um total de três mil efetivos que irão também para a Polónia, onde começaram a chegar sábado.