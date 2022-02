Putin e Macron abrem porta à diplomacia

Presidente francês Emmanuel Macron e o homólogo russo Vladimir Putin mantiveram ontem em aberto a esperança de uma solução negociada para a crise na Ucrânia, após mais de cinco horas de reunião em Moscovo.



Em conferência de imprensa conjunta no final do encontro, Putin saudou as ideias "realistas" do Presidente francês sobre a segurança na Europa, considerando-as "uma boa base para avançar". Já Macron disse ter encontrado "pontos de convergência" com o homólogo russo para a construção de "garantias de segurança", tanto para os países da NATO e da UE como para a Rússia. Os dois líderes combinaram voltar a falar ao telefone hoje, depois do encontro de Macron com o Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyi.





No início da reunião, Macron tinha dito a Putin que esperava obter dele uma resposta "útil", que permita "evitar a guerra e criar confiança, estabilidade e visibilidade". Putin, por seu lado, agradeceu a França e a Macron "os esforços no sentido de resolver a crise e reforçar a segurança na Europa num patamar de igualdade e com base numa perspetiva histórica séria".Antes de partir para o Leste europeu Macron manifestara compreensão pelo ponto de vista russo, ao afirmar: "O objetivo geopolítico da Rússia neste momento não é, claramente, a Ucrânia, mas sim clarificar as regras de coabitação com a NATO e com os EUA."Entretanto, o Presidente Joe Biden recebeu ontem em Washington o novo chancelar alemão, Olaf Scholz, e garantiu que EUA e Alemanha estão a trabalhar "em sincronia para deter a agressão russa na Europa e responder aos desafios colocados pela China e promover a estabilidade no Balcãs ocidentais". Scholz disse, por seu lado, que os dois países estão a coordenar um plano de sanções à Rússia em caso de invasão.Um influente comandante dos rebeldes pró-russos do Leste da Ucrânia, Alexander Khodakovsky, pediu ontem à Rússia para enviar 30 mil homens para a região separatista, enquanto o líder político dos rebeldes, Denis Pushilin, avisou que a Ucrânia pode atacar "a qualquer momento".A Alemanha e o Reino Unido anunciaram ontem que vão enviar mais tropas para reforçar o flanco leste da NATO. Berlim vai enviar 350 militares para a Lituânia e Londres vai enviar igual número para a Polónia.