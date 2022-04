Assessor de Volodymyr Zelensky garante que não haverá "afeganização" da guerra na Ucrânia

Um assessor do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou este sábado que o Governo não espera que ocorra uma "afeganização" da guerra com a Rússia ou que esta se torne "longa e exaustiva".

"Não haverá 'afeganização' e nem um conflito longo e exaustivo pela Federação Russa, como muitos esperam", declarou Podolyak, numa mensagem publicada hoje na rede social Twitter.

A Rússia vai retirar-se de todos os territórios, exceto do sul e do leste" da Ucrânia, previu o assessor, Mikhailo Podolyak, acrescentando que o inimigo tentará "entrincheirar-se" nessas regiões, reduzir as suas perdas e "ditar as condições".