Ataque russo a edifício residencial em Zaporijia faz pelo menos dois mortos

Pelo menos duas pessoas morreram, na madrugada desta quinta-feira, num ataque russo com mísseis contra um edifício residencial na cidade de Zaporijia, no sudeste ucraniano, informaram as autoridades do país.

Os russos "destruíram quase por completo um prédio de cinco andares. As pessoas estão sob os escombros. Segundo informações preliminares, duas pessoas morreram", escreveu na plataforma Telegram o secretário da Câmara Municipal de Zaporijia, Anatoly Kurtev.

O serviço estatal de emergência confirmou que foram retirados daquela área os corpos de duas pessoas sem vida.