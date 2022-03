Prédio de 12 andares atacado em Kiev e helicópteros russos destruídos em Kherson: Tudo sobre o 21.º dia

O início do 21.º dia de guerra começou com ataques russos, bombardeamentos e combates entre tropas russas e ucranianas.Um prédio residencial de 12 andares no distrito central de Shevchenkivsky, em Kiev, foi atingido no início do dia. Duas pessoas ficaram feridas e 37 foram retiradas do edifício, de acordo com o Serviço de Emergência do Estado.O secretário da Câmara Municipal de Zaporizhzhia, Anatoliy Kurtev, confirmou relatos de explosão na estação ferroviária da cidade.De acordo com imagens de satélite do Planet Labs, um ataque incendiou e destruiu pelo menos três helicópteros e veículos militares estacionados no Aeroporto Internacional de Kherson. Militares ucranianos atacaram os vários helicópteros militares russos.

Pelo menos 500 residentes de Kharkiv já morreram desde o iníci oda guerra, diz o serviço de emergência da Ucrânia. A cidade é a segunda maior da Ucrânia e tem uma população de 1,4 milhão de pessoas.